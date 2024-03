I diari dei parroci tra le bombe In città e Vallata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Carta, penna e fiumi di inchiostro per lasciare ai posteri memoria del dolore che fu. In mostra idi guerra deisono affidati alle pagine dei "Liber Cronicus". Come quelli ripescati dalla Badia di Vaiano o dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Filettole, distrutta dalle. Alla Val di Bisenzio è dedicata una sezione specifica: non solo ledegli alleati, ma anche le mine dei soldati tedeschi ridussero in macerie luoghi sacri come la chiesa di Luogomano. Per la vicinanza a obiettivi militari come la Direttissima e la Linea gotica, lassù le chiese rurali subirono pesanti danni. Arte che muore e rinasce sotto le macerie: fra gli oggetti in mostra, due vasi realizzati con bossoli di proiettili e donati dai soldati americani alla Badia di Vaiano. "Come Cdse abbiamo sempre lavorato su questi temi", ...