I circuiti del Mondiale MotoGp 2024 | date e curiosità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lusail (Qatar) – Anche lariaccende i motori questo fine settimana, con il primo appuntamento della stagione a Lusail in Qatar. In totale saranno 21 i weekend di gara e in tutti iè prevista la Sprint Race per un totale di 42 corse, mai così tante nel calendario del Moto. La corsa al terzo titolo consecutivo, cosa che nell'epoca dellahanno fatto solamente Valentino Rossi e Marc Marquez, di Pecco Bagnaia in Ducati comincia domenica 10 marzo da Lusail che torna come prima tappa del(l'anno scorso venne spostata causa rifacimento del paddock), mentre la prima tappa europea sarà due settimane dopo a Portimao in Portogallo. Non mancheranno i due storici Gran premi italiani: al Mugello il 2 giugno e a Misano l'8 settembre. Ci sono anche delle novità, come il Gp del ...