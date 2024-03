Hong Kong | la bozza della nuova legge sulla sicurezza nazionale

(Di venerdì 8 marzo 2024)presenta la. Laprevede l’ergastolo per reati come tradimento e insurrezione.: laIl governo diha presentato un nuovo disegno di. Laprevede l’ergastolo per reati come tradimento

Hong Kong, nuova norma sicurezza: verso ulteriore stretta libertà: Roma, 8 mar. (askanews) – La Cina ha accelerato il processo di adozione della nuova norma per la sicurezza nazionale a Hong Kong, che è vista dai critici come un’ulteriore compressione delle libertà n ...askanews

Borsa: Asia in rialzo, attesi dati Usa sul lavoro, Tokyo +0,23%: Borse positive in Asia e Pacifico e future in rialzo in Europa e negli Usa in attesa dei dati sul mercato del lavoro Oltreoceano. Tokyo ha guadagnato lo 0,23%, Shanghai lo 0,62%Taiwan lo 0,47%Seul l'1 ...ansa

Cina ben intonata, banche regionali indagate per i troppi bond in portafoglio. Ecco perché: Borse positive grazie anche alla Fed, che ha indicato la strada per un taglio dei tassi. Hong Kong sta approvando una nuova legge sulla sicurezza nazionale, più dura della precedente ...milanofinanza