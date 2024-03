Hog rally europeo | oltre 50mila appassionati di moto a Senigallia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 – Tutti in sella per la 30esima edizione di H.o.g(Harley Owners Group). Dal 6 al 9 giugno,in sella alla loro, provenienti da tutta Europa, ‘invaderanno’ il nostro paese e più precisamente, le Marche e la storica città di. Il raduno sarà animato da numerose attivitàche da musica, ottima cucina italiana, intrattenimento, shopping e molto altro ancora in questa bellissima e storica città. Un ingrediente essenziale di un raduno H.O.G. è la musica, e quest'anno il palco principale della manifestazione, all'interno della centrale piazza Garibaldi, non potrebbe essere più suggestivo.Headliner, artisti italiani e stranieri saliranno sul palco nel corso della ...