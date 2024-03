Hockey ghiaccio | nei playoff di Alps League successi per tutte le italiane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) I quarti di finaledell’hanno vissuto un’altra importante serata della loro storia, in questa incredibile stagione 2023-2024. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pista. Nella serie fra Renon e Bregenzewald, successo pesantissimo, in trasferta e all’overtime, dei trentini che, grazie alla zampata di Hjorth si sono imposti 1-2 lontano da casa portando la serie sul 2-0 totale. Blitz esterno, con dimensioni molto più ampie, anche quello del Cortina: 0-5 in casa del Merano, anche in questo caso con un bis alla vittoria nella prima gara del duello. Cortinesi quindi sul 2-0 in termini di punti messi a referto, in eliminatorie, giova ricordarlo, al meglio delle 7 partite. Perentorio 3-0 invece per gli Hunterland Cavaliers sui Red BullJuniors: le griffe di Girardi, ...