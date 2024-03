Hockey ghiaccio | Bolzano ipoteca le semifinali | Val Pusteria riapre la serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) La serata di post season dell’ICELeague 2023-2024 ha regalato emozioni e gol a raffica. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le squadre italiane impegnate nei quarti di finale dei playoff del campionato continentale. Con un perentorio 6-1 ilha schiantato ancora una volta il Villach salendo 3-0 in unaplayoff per ora disputata al meglio dalle “Foxes” che, fra due giorni, in trasferta, hanno la prima opportunità di chiudere i conti e volare in semifinale. Pesantissima vittoria per 4-3 all’overtime invece per il Valche è riuscito a conquistare il primo punto della, ora il computo è di 2-1, contro i magiari dell’Hydro Fehervar AV 19. In una serata di sorpassi e controsorpassi, a decidere l’esito del match è stata la zampata di Morley, autore complessivamente ...