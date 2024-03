“Ho una notizia” | Elettra Lamborghini super felice | l’annuncio sui social

Le donne medico sono ormai la parte preponderante della forza lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale e il fenomeno è in crescita. Una buona notizia per la parità di genere sul lavoro. In Italia la medicina è, e sarà ancora di più, donna: il fenomeno della femminilizzazione della professione medica è destinato per certo ad accentuarsi nei ... (iodonna)

Accessi abusivi - Cantone : “Il cronista che riceve una notizia non commette reato - ma se la commissiona con criteri illeciti è concorso”. “In altri casi abbiamo ritenuto di non procedere quando non era probabile che i giornalisti avessero commissionato l’attività illecita. In questo caso abbiamo ... (ilfattoquotidiano)