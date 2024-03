Ho sentito male o ha detto che non si può bere?! | mistero dopo l' Eredità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) A L'è di nuovo la serata di Maria Beatrice. Nella puntata andata in onda questa sera ha messo le mani su 11mila euro portandosi a casa un'altra ghigliottina. E cosìaver letto le parole-indizio, "data, favola, andare, inviti, diamante", Liorni ha dato il via al fatidico "minuto per pensare". E come vi abbiamo già raccontato, la concorrente in pochi istanti ha trovato la parola vincente: "Nozze". Ma subitoquesta risposta si è scatenato l'inferno sui social. Alcuni leoni da tastiera hanno puntato il dito contro la concorrente offendendola pesantemente e accusandola "di essere parente di qualcuno della produzione". Il motivo? Maria Beatrice ha vinto già qualche volta la ghigliottina e tanto è bastato per scatenare le critiche. Così qualcuno la difende: "Vero, parola facilissima, però lei merita. Speriamo impari a ...