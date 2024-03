Highlights e gol Milan-Slavia Praga 4-2 | Europa League 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilcon glie i gol di4-2, match dell’andata degli ottavi di finale di. Al Meazza succede di tutto: espulso subito Diouf per un fallo bruttissimo su Pulisic, a quel punto i rossoneri la sbloccano con Giroud, ma arriva il pari a opera di Doudera. Reijnders riporta avanti i rossoneri e c’è il tris di Loftus-Cheek, ma nella ripresa, quando la squadra di Pioli sembrava in controllo, Schranz firma il 3-2. Nel finale, su una grande giocata di Leao, Pulisic firma il gol del poker che lascia più tranquilli i suoi. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

