Highlights e gol Benfica-Rangers 2-2 | Europa League 2023 2024 andata ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il video cone gol di2-2,deglidi finale dell’. Al “Da Luz” arriva un pareggio prezioso soprattutto per gli scozzesi, che sicuramente al ritorno potranno far pesare il fattore campo a Ibrox. Non manca comunque il rammarico per gli ospiti, due volte in vantaggio e raggiunti prima dal rigore di Di Maria e poi da una sfortunata autorete propiziata sempre dall’eterno “Fideo” argentino. GLISportFace.