Helen Mirren presenta la Barbie a sua immagine

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 8 marzo 2024)in versione. Nella settimana più attesa dagli amanti del cinema, col film dedicato alla bambola per la regia di Greta Gerwig in gara agli Oscar, l'attrice ha ricevuto una versione didi se stessa, con in mano la celebre statuetta.Il progetto fa parte delle celebrazioni per il 65esimo anniversario della bambola americana e in occasione della Giornata internazionale della donna continua la strada intrapresa da Mattel di rapre con ladiversi modelli di donna. video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2024/03/-la--a-sua-20240307 video 16163310.mp4"/video "Essere stata scelta da ...