Hedy Lamarr | colei che “inventò” la tecnologia oggi applicata al Wi-Fi

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’arte, la cultura cinematografica, il messaggio dirompente. E poi ancora, la genialità, l’applicazione, lo studio e l’innovazione tecnologica alla base di una delle invenzioni più rivoluzionarie e con maggiore impatto dei nostri giorni. Stiamo facendo l’identikit di, in questa giornata che Giornalettismo ha voluto dedicare al ruolo delle donne in ambito tecnologico. Si tratta sicuramente di una figura poliedrica: austriaca, attrice brillante, che – a un certo punto della sua vita – si dedicò allo studio di tecniche e tecnologie militari, che la portarono a elaborare un sistema che può considerarsi a buon diritto il precursore del wi-fi.non è stato il suo vero nome: Hedwig Eva Maria Kiesler, infatti, cambiò nome in onore di un’attrice del cinema muto, Barbara La Marr, dopo essere scappata da un ...