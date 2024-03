Harry e Meghan verso ritorno a Londra | come reagirà William?

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 8 marzo 2024) (Adnkronos) – Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibilenel Regno Unito di. Dopo l'annuncio del Duca di voler stare maggiormente vicino a Carlo in cura per un cancro e di aiutarlo in alcuni suoi impegni pubblici che il re è costretto inevitabilmente a saltare, e sebbene la