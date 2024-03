Hamas | no compromesso su ritiro Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 19.50 L'ala armata diha dichiarato che non ci sarà alcunsulla richiesta chesi ritiri da Gaza per garantire il rilascio degli ostaggi sequestrati il 7 ottobre. Lo ha dichiarato Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam. "La nostra priorità assoluta per raggiungere un accordo sullo scambio di prigionieri è il completo impegno per la fine dell'aggressione e ildel nemico. Su questo non c'è alcun", ha detto.