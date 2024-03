Hai pagato una tassa ma non dovevi farlo | dalla bolletta via quasi 300 euro Come devi fare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 marzo 2024) Notizia importante per chi ha diritto all’esenzione del canone Rai. Si tratta di unache viene ormai addebitata da qualche tempo direttamente sulladella luce: alcuni però non devono pagarla. Se siete tra questi potreste aver diritto ad un rimborso. Canone Rai: chi non deve pagarlo? (ilcorrieredellacitta.com)Il canone Rai è sicuramente una delle tasse più controverse del nostro paese. Da anni si discute sulla sua legittimità e non si contano più le campagne mediatiche, anche politiche, per cercare di arrivare alla sua abolizione. I più agguerriti hanno portato anche la vicenda in Tribunale cercando di andare fino in fondo alla vicenda per far valere i loro (presunti) diritti: per questi ultimi – ma diciamoci la verità, è un pensiero comune a molti – si tratta di “un’imposizione” non dovuta e per questo è giusto non sborsare nemmeno un ...