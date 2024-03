Haaland | il goleador più giovane e prolifico della Champions | a 23 anni nessuno

STATS – Lautaro - Kane - Mbappé - Haaland e gli altri : chi saranno i re dei goleador del 2024?. Chi saranno i re dei goleador nel 2024? Vediamo, campionato per campionato, cosa ci dice l’attuale classifica Alcuni campionati sono già in pausa, altri ... (calcionews24)

STATS – Lautaro - Kane - Mbappé - Haaland e gli altri : chi saranno i re dei goleador del 2024?. Alcuni campionati sono già in pausa, altri come la Serie A e la Premier League giocano e non poco fino al termine dell’anno? Alcuni campionati sono già in ... (calcionews24)