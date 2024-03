“Ha un figlio e non vuole dirlo” Grande Fratello | la rivelazione choc | “Ecco perché non ci prova con lei”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 8 marzo 2024) In queste ore a ridosso del debutto della 42esima diretta del2023 si sta facendo strada una teoria alquanto scioccante a proposito di Sergio D’Ottavi e un presunto e rilevante segreto che non avrebbe creduto nessuno. La sua fiamma Greta Rossetti è sconvolta. Tutto è iniziato da un aereo per lei. Naturalmente per il momento non si può far altro che parlarne come un’indiscrezione priva di basi solide, ma la dovuta conferma o smentita che sia dovrà pur arrivare, prima o poi. Sergio D’Ottavi ha nascosto di avere un? L’aereo che ha volato sulla casa del2023, per Greta Rossetti, fa pensare. Giusto qualche ora fa l’ex tentatrice di Temptation Island si è adombrata a causa del messaggio dei suoi sostenitori, che l’hanno messa in guardia dicendole di non ...