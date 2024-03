“Ha ragione su Putin”. Cruciani difende Mario Giordano

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppesi è schierato in difesa di Ciro Jorit, lo street artist napoletano che ha recentemente incontrato e abbracciatoal festival della Gioventù in Russia: “Nessuno tocchi Ciro Jorit. Di chi stiamo parlando? Di un signore napoletano, autore di diversi murales, pagati anche dalle amministrazioni pubbliche ed esaltato spesso nel recentissimo passato dalla sinistra campana, napoletana ed italiana. Ha delle posizioni che io non condivido naturalmente sul signored è andato a farsi fotografare, anzi a dare la mano al signordurante una riunione a Soci in Russia. Lo stanno massacrando: «Hai parlato male dell’Occidente», «eri a fianco di un dittatore» dicono. E allora? Jorit non è un nemico dello Stato. È uno che ha il diritto anche di dire delle idiozie e di ...