Ha ancora senso celebrare "la festa della donna"?

(Di venerdì 8 marzo 2024) In occasione dell’8 marzo mi impegno da anni a scrivere un articolo ‘a tema’, facendo il punto sui cambiamentinostra società, sulle conquiste delle donne così come sulle discriminazioni chesegnano la distanza con il mondo maschile (nella società come nel lavoro), sui riscatti di donne realizzate così come sui femminicidi e sulle violenze di genere che non mostrano segnali di decrescita, nonostante gli strumenti legislativi approntati per cercare di contenere questo fenomeno. Detesto la retorica, il trito e ritrito, la ripetitività degli argomenti, e così quest’anno ho deciso di cambiare completamente prospettiva formulando una domanda tanto dirompente quanto provocatoria: ma hafesteggiare le donne nel mondo occidentale? Pensiamo all’Italia: abbiamo un Presidente del Consiglio ...