Guy Ritchie | 5 titoli per riscoprire il re del Jump Cut

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una vita dietro la cinepresa, quella di Guy. Il regista britannico, nato ad Hatfield il 10 settembre 1968, ha avuto chiaro sin dall’adolescenza quale sia il suo posto nel mondo. A soli sedici anni, infatti, ha abbandonato gli studi per dedicarsi alla Settima Arte. Dopo anni, nel 1995, debutta con il corto The Hard Case, ma il punto di svolta arriva nel 1998, con Lock & Stock-Pazzi scatenati. Noto al grande pubblico per la sua duplice natura, mente dietro commedie action brillanti e dinamiche, ma anche creatore di blockbusters, ha saputo farsi largo nell’affollato universo cinematografico, firmando diverse pellicole di livello. Tra alti e bassi, nella carriera come nel privato (ricordiamo il suo chiacchieratissimo matrimonio con Madonna), la sua filmografia vantanotevoli, tutti in puro stile. C’è chi lo ...