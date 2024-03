GUIDA ALLE ELEZIONI IN ABRUZZO | COME E QUANDO VOTARE | GLI ERRORI DA EVITARE VIDEO

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 8 marzo 2024) L'Aquila - I cittadini abruzzesi si preparano per eleggere il nuovo presidente della giunta regionale e il Consiglio regionale. La data da segnare in agenda è domenica 10 marzo, con gli orari di apertura e chiusura dei seggi fissati d7:0023:00. È importante ricordare che non è consentito il voto disgiunto. In lizza per la poltrona di governatore ci sono due candidati principali: il presidente uscente del centrodestra Marco Marsilio e Luciano D’Amico, capo del cosiddetto "Patto per l'", una coalizione ampia che spazia dal Pd ad Azione fino ai 5 Stelle. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sarà nominato presidente. Il Consiglio regionale dell’è composto da 31 membri, suddivisi tra le diverse circoscrizioni. Oltre ai 29 consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali, entrano ...