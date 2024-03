Guerra nel Mar Rosso e imprese italiane | Confimprenditori al ministro Urso | “Un import-export che per l’Italia vale 254 mld di euro”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Mentrecontinua a perdere oltre un miliardo al mese per mancate o ritardate esportazioni dall’inizio dellanel Mar, ilAdolfoparla dell’anza di sostenere la competitività dell’industriapea”: “Ricordiamo aldellee del Made in Italy che a soffrire di più in Ue la crisi del M.O., sono le piccole e medie” Dunque, ha poi aggiunto Stefano Ruvolo (presidente di), in occasione della Cabina di regia per l’internazionalizzazione – in corso a Palazzo Piacentini – “Vogliamo ricordare aldellee del Made in Italy ...