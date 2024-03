Grimoldi | ora basta | crollo Lega è colpa di un Salvini alla frutta

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 8 marzo 2024) Con 14 voti a favore, quattro contrari e un'astensione, il direttivo della Liga veneta ha espulso l'europarlamentare Gianatonio Da Re, ex segretario della stessa Liga, "reo" di aver definito "cretino" Matteoin una intervista a Repubblica. L'espulsione diventerà operativa dopo la ratifica che andrà in votazione al prossimo consiglio federale presieduto dallo stesso.L'espulsione del trevigiano Da Re ha fatto insorgere la minoranza bossiana del "comitato Nord" nello stesso giorno in cui l'anziano fondatore del Carroccio è tornato a farsi sentire in pubblico per elogiare Giorgetti e non celare riserve e freddezza per. "Hanno espulso Tony Da Re - scrive sui social l'ex segretario dellaPaolo, deputato del Carroccio finomancata rielezione nel ...