Griezmann ci sarà o no? La pretattica di Simeone per l’Inter

Simeone informa Inzaghi : «Non so se Griezmann ci sarà contro l’Inter!». Alla vigilia di Cadice-Atletico Madrid Diego Simeone, intervenuto in conferenza stampa, dà alcune informazioni utili anche per la prossima sfida di Champions ... (inter-news)

Calcio : Atl.Madrid. Simeone "Non so se Griezmann ci sarà contro Inter". Verso il forfait con i nerazzurri anche Gimenez MADRID (SPAGNA) - "Griezmann non sarà a disposizione per domani e non sappiamo se recupererà in tempo per ... (ilgiornaleditalia)