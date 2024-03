Green Carpet Fashion Awards 2024 | Zendaya brilla sul red carpet più green

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 8 marzo 2024) Torna l’appuntamento con la sostenibilità grazie ai, evento svoltosi a Los Angeles con la partecipazione di numerose star. Tra tutte spicca, in un look d’archivio. Uno degli eventi che combina moda e attenzione per l’ambiente è il. L’appuntamento con la cerimonia piùtorna ancora una volta sul tappeto rosso. Svoltosi il 6 marzo, ha incluso numerose star del panorama internazionale, da stelle del cinema come(che non perde occasione dire sul red ...