Grecia Colmenares eliminata dal Grande Fratello | ma arriva uno speciale trionfo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 8 marzo 2024)dal, ma per il pubblico è la vincitrice morale di questa edizione del reality A sorpresasi è ritrovata a salutare ilnel corso della puntata di ieri sera. Il reality di Alfonso Signorini ha perso così un altroprotagonista di questa edizione, a poche settimane di distanza dall’uscita di scena di Vittorio Menozzi e Fiordaliso. L’attrice e celebre interprete di Topazio, era nella Casa fin dal primo giorno, e per questo la sua uscita di scena ha lasciato molti telespettatori con l’amaro in bocca, ormai convinti che l’attrice avrebbe presto ottenuto un posto in finale. Nel primo televoto per il finalistasi era ...