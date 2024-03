Gravina indagato ora pretende verità | Accuse false | ora fuori chi manovra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il presidente della Federcalcio Gabriele(foto),dalla Procura di Roma per autoriciclaggio, ora vuole i nomi dei "mandanti" dellemosse nei suoi confronti, i presunti illeciti legati ai diritti televisivi della Lega Pro. Dopo l’interrogatorio da lui stesso sollecitato e nel quale c’è stata la formale iscrizione nel registro degli indagati, il numero uno del calcio italiano passa dunque all’attacco. "Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo dossieraggio, che sono le falsità di qualcuno che si diverte con veline anonime. E immagino che la fonte sia sempre la stessa" ha detto, a margine dell’incontro con gli arbitri. "Io ho esibito documenti ufficiali con data certa e tutto ha avuto risposte e riscontro. Ho chiesto l’accertamento della. ...