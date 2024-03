Gravina farebbe meglio ad autosospendersi in attesa dell’esito delle indagini Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 8 marzo 2024) Gabriele. Indagato formalmente per appropriazione indebita e autoriciclaggio per una nodosa vicenda nata da uno dei leak del caso “dossieraggio”, si è di fatto consegnato sua sponte ai magistrati: «Ho chiesto io di essere indagato per potermi difendere contro il secondo dossieraggio, che sono le falsità di qualcuno che si diverte con veline anonime e immagino che la fonte sia sempre la stessa. Ho esibito documenti ufficiali con data certa. Tutto ha avuto risposte e riscontro. Ho chiesto l’accertamento della verità. Se ci sono responsabilità voglio capire oltre chi ha predisposto il dossieraggio e anche i nomi dei mandanti. I magistrati nemmeno ieri mi hanno rivolto accuse».adElia Pagnoni su Ilscrive oggi paventando e suggerendo ...