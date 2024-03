Granfondo della Vernaccia Quasi 500 i partecipanti alla corsa del 24 marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo le strade bianche su il nuovamente il sipario perché va in scena come da tradizione la ‘’. La data scelta per la gara è domenica 24. Da notare però come le prime pedalate delle oramai famose ‘Strade bianche’ sono partite per due volte da piazza duomo di San Gimignano con arrivo in piazza del Campo. Purtroppo quel progetto del ciclismo internazionale, come è stato ricordato durante la presentazione’ dal gruppo degli amatori delle torri in sala del consiglio. Poi tutto fu lasciato cadere nel vuoto, per poche migliaia di euro, dalle locali ‘istituzioni’ con trasferimento da chi vedeva lontano, molto lontano, nel cuore Chianti. Storia vecchia. E rara occasione perduta. Punto. Dunque la ‘...