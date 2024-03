Grande Fratello | riassunto puntata 7 marzo | Signorini cita la Meloni | eliminato | nomination e litigi

Grande Fratello - 42esima puntata – Fuori Grecia - in 4 al televoto per la finale. Anita e Alessio si dichiarano (con buona pace di Edoardo). Alessio e Anita - Grande Fratello Il Grande Fratello arriva alla quarantaduesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il ... (Leggi)

Grande Fratello - quarantaduesima puntata : eliminata Grecia Colmenares - in quattro al televoto per eleggere il secondo finalista. Si è appena conclusa la quarantaduesima puntata del Grande Fratello , il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio come di consueto, l’opinionista ... (Leggi)

Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 marzo, quarantaduesima puntata: Si è da poco conclusa la 42ima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nuovi scontri nella casa, ma anche il verdetto del televoto con ...superguidatv

GF 42° puntata: eliminato, televoto finalista, Luzzi casta e strategie: Tutto quello che è successo nel corso dell'appuntamento del reality show condotto da Signorini, in onda il 7 marzo 2024 ...gossipetv

Grande Fratello, quarantaduesima puntata: eliminata Grecia Colmenares, in quattro al televoto per eleggere il secondo finalista: Si è appena conclusa la quarantaduesima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio come di consueto, l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in ...isaechia