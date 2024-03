“Grande Fratello” | Perla sgancia la bomba sulle notti in tugurio con Mirko | «Cosa abbiamo fatto»

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 8 marzo 2024) News Tv, “”, da qualche tempo la situazione di coppia traBrunetti eVatiero sembra appesa un filo: tra la freddezza die la gelosia per Alessio Falsone, non è chiaro se la loro relazione reggerà fino alla fine del reality show. Maha ora confessato dei dettaglipassare conche fanno intendere che la fiamma sia tutt’altro che spenta. Leggi anche: “”,sta succedendo a Simona Tagli: nella casa va di male in peggio Leggi anche: “”, Anita viene scaricata dall’ex: lei reagisce così “”,e ...