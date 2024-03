“Grande Fratello” | perché Alessio parla in codice con Sergio | c’entra Perla

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 8 marzo 2024) News Tv. Nella casa delincone lo farebbe per. Lo ha confessato lo stessodurante la puntata di ieri, giovedì 7 marzo 2024, dopo che Alfonso Signorini gli ha chiesto spiegazioni a riguardo. Il ragazzo poi ha detto come stavano veramente le cose quando si trovava da solo con Anita. Cosa ha rivelato? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, cosa sta succedendo a Simona Tagli: nella casa va di male in peggio Leggi anche: “”, Anita viene scaricata dall’ex: lei reagisce così “”,in ...