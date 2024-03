“Grande Fratello” | momento doloroso per Garibaldi | riceve una sorpresa | ma il messaggio lo fa crollare

Grande Fratello - Alessio su Perla "Di lei non mi frega un caz*o" e bacia Anita. Anita e Alessio si sono bacia ti dopo la notte passata in suite al Grande Fratello , addio a Edoardo, fidanzato di Anita . Ora abbiamo anche il bacio tra Alessio ... (movieplayer)

“C’è un avviso per te”. Grande Fratello - per Garibaldi è crollo immediato dopo il messaggio. Nel contesto del Grande Fratello, un evento insolitamente emozionante ha coinvolto uno dei concorrenti, Giuseppe Garibaldi, mettendo in luce la sua reazione ... (thesocialpost)