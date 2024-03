Grande Fratello | Mirko spegne Perla | Molte cose mi hanno dato fastidio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ennesimo confronto traal, ma le loro posizioni non sono cambiate. La storia infinita tracontinua, anche nella puntata del 7 marzo delc'è stato un nuovo confronto tra i due ex partecipanti a Temptation Island. Nonostante questo, ancora non è chiaro se i due sono tornati insieme. Nei giorni scorsi, Rosy ha rivelato cheha avuto problemi di salute, ha mangiato poco e ha vomitato, secondo il racconto dello chef qualche volta sarebbe anche svenuta. Ieri, ha confermato parzialmente questo suo malessere dicendo ad Alfonso Signorini "Sono un po' stressata in questi giorni. Sono stata male, molto". Il confronto trae ...