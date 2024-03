Grande Fratello | l’esilarante sketch tra Maddaloni | Vittorio e Ciro VIDEO

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 8 marzo 2024), scatta subito un esilarantetra MarcoMenozzi ePetrone, ieri sera è andata in onda una nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo aver soggiornato a Roma, alcuni ex gieffini si sono ritrovati ad affrontare il viaggio di ritorno insieme tra cui MarcoPetrone eMenozzi. I due napoletani, Marco esi sono divertiti a realizzare un simpatico siparietto nel viaggio di ritorno. Gli ex gieffini infatti in queste ore stanno rientrando nelle proprie abitazioni tra Napoli, Roma e Milano. Leggi anche –> Greta Rossetti, lo speciale appello dello staff in vista della finale del ...