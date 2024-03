Grande Fratello | Grecia Colmenares eliminata nella puntata del 7 marzo | Anita | Letizia | Paolo e Rosy in nomination

“Ha un figlio e non vuole dirlo”. Grande Fratello - la rivelazione choc : “Ecco perché non ci prova con lei”. In queste ore a ridosso del debutto della 42esima diretta del Grande Fratello 2023 si sta facendo strada una teoria alquanto scioccante a proposito di Sergio ... (Leggi)

Grande Fratello, Perla confessa cosa è successo sotto le coperte con Mirko: “Non è accaduto solo una sera”: Continua la saga che vede protagonisti Perla Vatiero e Mirko Brunetti. In una delle puntate del Grande Fratello, è andato in onda un quasi bacio tra i due gieffini che ha fatto storcere il naso ai ...tag24

Grande Fratello, sorpresa per Anita e Alessio post puntata: la cena a lume di candela si trasforma in un dibattito su Beatrice: Il nuovo arrivato ha riferito alla sua compagna di gioco di provare dei sentimenti per lei, è attratto dal suo modo di fare e vorrebbe frequentarla anche fuori dalla casa del “Grande Fratello”. La ...tag24

Grande Fratello, Beatrice Luzzi gela Anita Olivieri: «Non si merita per niente la finale»: L'ultima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni contrastanti: un mix di gioia e delusione. Gioia per tutti quei concorrenti come, ad esempio, Letizia Petris, Rosy Chin, Anita Olivieri e ...leggo