Grande Fratello | ecco gli ascolti della quarantaduesima puntata

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e di Rebecca Staffelli alla postazione social. Tanti sono stati i temi affrontati nel corsodiretta di ieri sera, a cominciare dal flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone, che in questi giorni sono apparsi sempre più vicini, passando per il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, alla ricerca di un chiarimento dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima. Il televoto ha poi decretato l’eliminazione di Grecia Colmenares, mentre le nomination hanno decretato che a sfidarsi per conquistare il secondo posto da finalista saranno Rosy Chin, Paolo Masella, ...