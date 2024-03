Grande Fratello | chi è in nomination nella puntata del 7 marzo

Pagelle Grande Fratello 7 marzo : Varrese zero sportività - Anita e Beatrice ancora ai ferri corti. Le Pagelle della puntata del Grande Fratello di giovedì 7 marzo raccontano di una serie di scontri, peraltro sempre gli stessi, fra diversi protagonisti e di ... (Leggi)

Grande Fratello 2024 - chi sarà il secondo finalista? In 8 al televoto : da Perla a Greta | Video Mediaset. Al Grande Fratello 2024 è tempo di votare per il secondo finalista di questa edizione. Tutti contro tutti: alla fine 8 concorrenti in nomination! Chi sarà il ... (Leggi)