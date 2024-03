Grande Fratello 2024 | scontro Federico e Perla Lei | “non parlarmi di valori | se vuoi te li insegno” | Video Mediaset

(Di venerdì 8 marzo 2024)hanno avuto un duro confronto all’interno della casa del. Il motivo? I comportamento della Vatiero nei confronti di Mirko. Cosa è successo?attaccaalNella casa delha avuto da ridire sudopo il confronto a distanza con Mirko. Il modello ha pronunciato parole non proprio carine versoperaltro assente che, una volta venuta a conoscenza di quanto detto, si è giustamente confrontato con lui. «Non sei nessuno per dirmi vai fuori dalla casa, io penso che se esco da qui non me lo perdono io e nemmeno Mirko» – ...

