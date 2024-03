Granada-Real Sociedad | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 8 marzo 2024)è una gara valida per la ventottesima giornata dellae si gioca sabato alle 18:30: tv,Adesso la squadra di Alguacil, dopo aver salutato la Champions dopo il doppio confronto con il Psg, si può concentrare solamente sul campionato e cercare, dopo un momento di appannamento, di recuperare dei punti importanti per tornare in Europa la prossima stagione. Non nella massima competizione europea, quella ormai è andata, ma per Europa League e Conference i baschi sono in corsa. Merino (AnsaFoto) – Ilveggente.itE devono riprendere a vincere gli ospiti se vogliono rimanere in corsa anche nelle prossime settimana. Una sconfitta contro il, penultimo in classifica e alla ricerca di punti pesantissimi per la salvezza, gli ...