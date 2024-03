GPS docenti 22-24 | false specializzazioni sul sostegno o diploma inventati A Latina docenti in servizio senza i titoli necessari

Concorso docenti : chi supera le prove ma non vince potrebbe contare su tre punti in GPS. Ma non nel 2024 e forse diventano inutili. Dall'11 marzo le prove del Concorso docenti : 11 e 12 si terranno le prove del Concorso infanzia e primaria, dal 13 al 19 le prove del Concorso secondaria. ... (Leggi)

Prima fascia GPS sostegno 2024 - i docenti avranno i punti in più del corso abilitante da 30 CFU solo ad una condizione. Ancora poca attesa per i percorsi abilitanti. Il decreto MUR è in arrivo e questo darà il via ai corsi per ottenere l'abilitazione ... (Leggi)

Percorsi abilitanti 60 - 30 e 36 CFU : tutti attivabili nel 2023/234 ma il ritardo preoccupa i docenti per inserimento in GPS - punteggio - supplenze. Il DPCM del 4 agosto 2023 che regola il percorso di formazione iniziale così come previsto dal Pnrr è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 ... (Leggi)

Supplenze 2024: interpelli e avvisi pubblicati dalle scuole (AGGIORNAMENTO dell’8 marzo): Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a venerdì 8 marzo 2024.scuolainforma

Prima fascia GPS sostegno 2024, i docenti avranno i punti in più del corso abilitante da 30 CFU solo ad una condizione: Ancora poca attesa per i percorsi abilitanti. Il decreto MUR è in arrivo e questo darà il via ai corsi per ottenere l'abilitazione all'insegnamento.orizzontescuola

GPS 2024: per gli ITP è l’ultima possibilità, poi occorrerà la laurea triennale: ITP, Insegnanti Tecnico Pratici – Dal 2025 per iscriversi alle GPS occorrono diploma di indirizzo e laurea triennale (generica) per gli insegnanti ITP, le ultime novità nell’articolo. Leggi anche: ...informazionescuola