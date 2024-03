GP Qatar | MotoGP Libere 2 | Marquez il più veloce sul bagnato

(Di venerdì 8 marzo 2024) Se la sessione mattutina ha rivelato fin da subito delle grandi sorprese e grandi conferme, lo stesso si può dire della seconda serie di provedel gran premio del. Si corre subito forte nel circuito di Losail e soprattutto si può dire che sia tornato sui suoi livelli Marcche nonostante la pista bagnata per la pioggia, motivo che ha portato allo scambio visto che in teoria questa sera erano previste le pre-qualifiche e non le2, ha fatto segnare il miglior tempo tra tutti. Secondo posto per un ottimo Augusto Fernandez, mentre si è confermato al terzo posto Pedro Acosta. Ancora intorno alla decima posizione Bagnaia che si è posizionato dodicesimo. Ecco dunque come sono andate queste2 del GP del. GP, ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2024 in DIRETTA : Bagnaia non forza - Acosta davanti su pista bagnata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Le previsioni meteo non sono positive neppure per domani durante pre-qualifiche e qualifiche, in tarda ... (oasport)

LIVE MotoGP - GP Qatar 2024 in DIRETTA : Marquez davanti su pista bagnata - si nascondono Bagnaia e Martin. Pre-qualifiche domani. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 L’unico a non aver ancora completato gli otto giri obbligatori è Maverick Vinales che ne ha fatti solo ... (oasport)

Moto: GP del Qatar, Marquez il più veloce nella seconda sessione di prove libere: È stato Marc Marquez il pilota più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP del Qatar, prima tappa del Mondiale MotoGP 2024. Il turno in questione, che avrebbe dovuto rappresentare come da ...napolimagazine

MotoGP Qatar, Libere 2: la Ducati di Marquez svetta sul bagnato: La MotoGP accende i motori: appuntamento a Lusail dall'8 al 10 marzo (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ) dove prenderà il via il Mondiale 2024… Leggi ...informazione

MotoGP, Marquez il più veloce sul bagnato nelle FP2: cambia il programma in Qatar: Terminata la prima giornata di attività in pista per i piloti della MotoGP. A causa dell’arrivo a sorpresa della ... Cambia il programma del sabato in Qatar Al posto delle FP2 del Gp del Qatar, ...sportfair