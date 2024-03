Yemen: Centcom, condotti attacchi contro missili e droni Houthi (4): Per loro stessa ammissione, gli Houthi hanno riferito di far parte del cosiddetto "Asse della resistenza islamica" e di ispirarsi a ...agenzianova

Gp Arabia Saudita, Verstappen comanda terze libere davanti a Leclerc. Bearman decimo: (Adnkronos) - Max Verstappen è il più veloce nelle terze prove libere del Gp di Arabia Saudita davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Oliver Bearman, che rimpiazza Carlos Sainz sull'altra rossa, è d ...palermomania

LIVE F1, GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA: a muro Zhou, bandiera rossa. Verstappen in testa, bene Leclerc e Bearman: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.16 Il cronometro scorre e in questa maniera Oliver Bearman non ha modo di fare la simulazione della qualifica. 15.14 Si trova alla corda troppo in anticipo ...oasport