Gp Arabia Saudita | pole di Verstappen davanti a Leclerc Undicesimo Bearman | baby supplente di Sainz

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 8 marzo 2024) Maxcon la Red Bull ha conquistato laposition del Gp dell’, la seconda consecutiva dopo quella in Bahrain . Il campione del mondo ha segnato il tempo di 1'27''472, nuovo record del circuito, precedendo Charlescon la Ferrari, che partirà al sui fianco in prima fila. In seconda fila ci saranno Sergio Perez (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin), in terza...