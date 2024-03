GP Arabia Saudita | Out Sainz | corre Bearman

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sopresa a poche ore dal via alle terze prove libere del Gp di, Carlosnon parteciperà per un problema di appendicite. Al suo spostoSorpresa a poche ore dal via delle terze libere del Gp di Jeddah in. Carlos, che nei giorni scorsi aveva accusato problemi fisici, non potrà partecipare alla gara per un problema di appendicite. Olivier, nasce l’8 maggio 2005 a Chelmsford. Inizia nel 2013 are nei kart dimostrando subito una certa stoffa. Il salto di qualità avviene nel 2020 quando inizia la sua avventura su una monoposta nel campionato di Formula 4. Nel 2021 partecipa contemporaneamente nei due campionati di formula 4 e nella serie italiana conquista la prima ...