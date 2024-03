Google Chrome darà presto una spinta alle Progressive Web Apps

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nel canale Canary diè stata individuata una nuova funzione che permette di trasformare qualsiasi sito web in una PWA L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Da Apple a Google - da WhatsApp a Chrome : cosa cambia con il Digital Markets Act. Le norme dell’Unione Europea pensate per aumentare la concorrenza e limitare il potere di Big Tech entrano in vigore il 7 marzo, ma per gli utenti orientarsi ... (Leggi)

Google TV si rifà il trucco. Oggi su Chromecast poi su tutti i TV. C’è anche più spazio per le app. L’aggiornamento è previsto su tutti i dispositivi con Google TV ed è in distribuzione.... Leggi tutto (Leggi)

Ma adesso chi controlla che le big tech rispettino il Digital markets act: Nuovi annunci sulle misure di Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft e TikTok per adeguarsi al regolamento europeo sui mercati digitali. La Commissione però non ha abbastanza controllori ...wired

Google ha detto basta: addio ai contenuti Ai, lo spam e molto altro | L’aggiornamento è in arrivo nei prossimi giorni: Google al momento ha tra le mani uno dei browser più usati al mondo: Chrome, il quale viene usato ogni giorno da miliardi di persone per fare ricerche di ogni sorta e anche per ricevere risposte a ...player

Chrome comprime le pagine Web usando i dizionari condivisi: cosa significa: Dizionari condivisi in Chrome permettono di comprimere le pagine Web in maniera ancora più efficace: ecco come funzionano.ilsoftware