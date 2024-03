Golf | Manassero da record in Sudafrica | è in testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 – In, Matteoè balzato al comando del Jonsson Workwear Open, ultimo evento dell'International Swing, che mette in palio 1.500.000 dollari inserito nel DP World Tour. L’azzurro è stato autore di un fantastico secondo giro in 61 colpi, 11 meno del par del percorso del GlendowerClub di Edenvale in, prendendo la vetta della classifica con un totale di -15. Il punteggio di 61 colpi è il migliore della carriera per il giocatore azzurro, frutto di ben due eagle, sette birdie e nessun errore., partito questa mattina presto dalla buca 10 del percorso, ha messo fin da subito il piede sull’acceleratore, mettendo a segno un parziale di -4 nelle sole prime tre buche di giornata (birdie, eagle, birdie), per poi incrementare il suo bottino con altri due ...