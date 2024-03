Gli Stati Uniti potrebbero impiegare 2 mesi e 1 000 soldati per costruire un molo galleggiante per fornire aiuti a Gaza | afferma il Pentagono

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 8 marzo 2024) Costruzione di unperIlprevede diduee 1.000perunche forniràvitali a, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. Tempistiche e Dimensione dell’Operazione Secondo il segretario stampa del, Magg. Gen. Patrick Ryder, la costruzione dele della strada rialzata richiederà almeno un mese, forse due, per essere pienamente operative. Si stima che saranno impiegati fino a 1.000 militari statunitensi per completare l’operazione. Misura Straordinaria per Affrontare l’Emergenza Umanitaria Questa iniziativa di lungo termine è la risposta ...