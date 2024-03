Gli scienziati hanno appena scoperto un enorme serbatoio di elio sotto il Minnesota

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una scoperta rivoluzionariail suolo delI ricercatoriindividuato undinel Nord America, precisamente nel, durante una perforazione in un sito gestito dalla società Pulsar Helium, Inc. La località si trova vicino a Babbitt, nel distretto minerario di Iron Range. Un’opportunità unica nella giurisdizione delL’amministratore delegato della società, Thomas Abraham-James, ha dichiarato che si tratta di un risultato eccezionale per l’esplorazione dell’. La scoperta potrebbe rivelarsi una delle più significative al mondo per le elevate concentrazioni del gas rilevate, sebbene sia necessaria un’ulteriore valutazione per determinarne l’estrazione commerciale. Importanza ...