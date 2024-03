Gli album da ascoltare

Mahmood - un inedito con Geolier nel nuovo album “Nei Letti degli altri”. A partire da domani, 8 marzo, sarà finalmente disponibile nei formati fisici “Nei Letti degli altri” , il nuovo album di Mahmood uscito in digitale lo scorso ... (metropolitanmagazine)

Justin Timberlake - svelata la tracklist del nuovo album : ci sono anche gli Nsync. Justin Timberlake torna dopo 6 con “Everything I Thought it Was” (RCA Records/Sony Music), in uscita il 15 marzo e già disponibile in pre-order: nella ... (metropolitanmagazine)